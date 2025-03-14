Bursa\'da Dilenciler Arasında Kavga

Bursa'da bir grup dilenci, başka bir dilenciyle paylaşamadığı yer için kavga etti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Çarşamba Mahallesinde dilenmek için çocuklarıyla dışarı çıkan dilenciler, beğendikleri yeri paylaşamayınca sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede kavgaya tutuşan dilencileri çevredekiler ayırırken, mıntıka kavgası kameraya yansıdı. O anları kayda alan bir vatandaş ise zabıta ekiplerini göreve davet etti. - BURSA