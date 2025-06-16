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Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonu

Bursa\'da Dolandırıcılık Operasyonu
16.06.2025 10:44
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İki şüpheli, beyaz eşyaları tamir bahanesiyle 250 bin lira dolandırıldı. Gözaltına alındılar.

Bursa'da internetteki arama motorlarında ön plana çıkıp, teknik servis adı altında buzdolabı, çamaşır makinesi, klima gibi beyaz eşyaları bozulan vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. 7 müştekinin bu kişilerce 250 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

Kendilerini yetkili teknik servis olarak tanıtan şüpheliler, müştekilerin evlerine giderek arızalı cihazları tamir etme bahanesiyle yüksek meblağlarda ücret talep etti. Şüphelilerin bazı durumlarda ise tamir bahanesiyle aldıkları eşyaları geri getirmedikleri öğrenildi. Şüpheliler ayrıca, yaşanan arızaların elektrik kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Tamir ücretini elektrik dağıtım şirketinden geri alabilirsiniz" yalanıyla mağdurları kandırdı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu; 55 suç kaydı bulunan H.Ş. (26), ile olayda hesabı kullanılan ve 18 ayrı suç kaydı bulunan Z.F.Ş. (24), gözaltına alındı.

Son bir haftada 7 ayrı mağdurdan toplam 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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