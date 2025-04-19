Bursa\'da Dolmuş Şoföründen Yolcu Seçme Krizi

Bursa'da bir dolmuş şoförü, yolcu seçerek ilerlemeye başladı. Bu durum yolcular tarafından fark edilince minibüste tartışma çıktı. anlar kameraya yansıdı

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir dolmuş şoförü, seyir halindeyken yolcu seçerek ilerlemeye başladı. İstediği yolcuyu alıp, istediğini almayan şoförün bu tavrını gören diğer yolcular, duruma tepki gösterdi. Yolcular ile şoför arasında sözlü tartışma çıktı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA