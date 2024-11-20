Bursa'da Domates Yüklü Kamyon Yangını - Son Dakika
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Bursa'da Domates Yüklü Kamyon Yangını

Bursa\'da Domates Yüklü Kamyon Yangını

Bursa Orhangazi'de domates yüklü kamyonun lastik kısmında yangın çıktı, itfaiye söndürdü.

20.11.2024 22:12
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otobanda seyir halinde olan domates yüklü kamyon bir anda lastik bölümünden alev aldı. Alev alan kamyonu gören vatandaşlar, yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Orhangazi ilçesinde İznik Yolu Otoban kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Gayretli (62) idaresindeki 34 DC 1790 plakalı domates yüklü kamyon, seyir halindeyken lastik bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü kamyonu emniyet şeridine çekerek 112 Acil Servis Hattı'nı aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu kamyonette maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Domates Yüklü Kamyon Yangını - Son Dakika

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