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Bursa'da drift atan araç kamerada - Son Dakika
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Bursa'da drift atan araç kamerada

Bursa'da otomobil ile drift atarak mahalle sakinlerine rahatsızlık veren sürücü kameraya yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü, geniş bir yolda drift yaparak mahalle sakinlerini rahatsız etti. Drift atan aracın o anları cep telefon kamerasına kaydedildi.

Bursa\'da drift atan araç kamerada
08.01.2024 - 23:15,
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Bursa'da drift atan araç kamerada

BURSA - Bursa'da otomobil ile drift atarak mahalle sakinlerine rahatsızlık veren sürücü kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geniş bir yolda toplanan 3 otomobilden birisinin sürücüsü, fırsat bildiği yolda drift atarak mahalle sakinlerine rahatsızlık verdi. Bir süre burada dirft atan şahıslar daha sonra seyir haline geçerek gözden kayboldu.

Drift atan aracın o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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