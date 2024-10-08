Bursa\'da Drift Yapan Sürücüye Soruşturma

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Bursa'da bir sürücü Tofaş Şahin aracıyla dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Tofaş marka Şahin otomobiliyle yol ortasında dakikalarca drift atan bir sürücü, o anları arkadaşına kaydettirdi. Çevredekileri ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü, can güvenliğini de hiçe sayarken o anları kayda aldırdı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine ekipler soruşturma başlattı. - BURSA