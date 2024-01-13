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Bursa'da Elektronik Sigara Likiti Operasyonu: 1 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Elektronik Sigara Likiti Operasyonu: 1 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi

Bursa'da yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan elektronik sigara likiti ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa\'da Elektronik Sigara Likiti Operasyonu: 1 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi
13.01.2024 - 14:51,
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Bursa'da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira değerinde elektronik sigara likiti ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince sürdürülen kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kaçak olarak elektronik sigara likiti satan şahısın deposuna düzenlenen operasyonda, 10 ile 30 mililitrelik toplamda 30 bin adet kutu, 18 bin adet yapışkanlı etiket, 5 bin adet klipsli poşet, bin 3 yüz adet 10 ve 30 mililitrelik doldurulmaya hazır boş şişe, 162 litre gliserin, 65 litre mono proplin sıvı, 2 litre sıvı, 4 kilogram tatlandırıcı toz, 23 adet anason ve bin adet doldurulmuş likit şişe ele geçirilirken olay yerinde bulunan E. Z (35) ise göz altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Elektronik Sigara Likiti Operasyonu: 1 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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