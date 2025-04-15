Eşiyle tartışıp evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanda yaşayan Özcan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle sözlü tartışma yaşadı.
Öfkeli adam geçirdiği sinir krizi sonrası apartmanın 3. katındaki dairesini ateşe verdi. Yükselen dumanlar bina sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, bölgedeki vatandaşlar 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı.
Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale gelirken, Özcan Ç. ise yanan evini izlediği sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA/ İHA
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