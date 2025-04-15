Eşiyle tartışıp evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanda yaşayan Özcan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle sözlü tartışma yaşadı.

EŞİNE KIZDI, EVİ ATEŞE VERDİ

Öfkeli adam geçirdiği sinir krizi sonrası apartmanın 3. katındaki dairesini ateşe verdi. Yükselen dumanlar bina sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, bölgedeki vatandaşlar 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı.

YANGINI İZLERKEN YAKALANDI

Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale gelirken, Özcan Ç. ise yanan evini izlediği sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA/ İHA