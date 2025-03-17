Bursa'da Eşini Öldüren Kadından Şiddet Avukatı Açıklama - Son Dakika
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Bursa'da Eşini Öldüren Kadından Şiddet Avukatı Açıklama

Bursa\'da Eşini Öldüren Kadından Şiddet Avukatı Açıklama

İnegöl'de eşini vuran kadın, uzun süredir uygulanan şiddeti savunarak pişman olduğunu söyledi.

17.03.2025 13:46
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen cinayetin sebebi ortaya çıktı. Eşini öldüren kadın verdiği ifadede, "Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet uyguladı. Öldürmek istemezdim, pişmanım" dedi.

Olay geçtiğimiz gün saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Oto galerici Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Ç. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kadın eşine ait tabancayla, eşine ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 mermiyle yere yığılan adam ağır yaralandı. Kadın 112'yi arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kadın ve çocukları S.Ç. (21) ile G.Ç. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Süheyla Ç. emniyette verdiği ifadesinde, "Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet uyguladı. Kendimi ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Şüpheli kadın ve kızları sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Eşini Öldüren Kadından Şiddet Avukatı Açıklama - Son Dakika

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