Bursa'da Hareketsiz Halde Bulunan Sürücü Kurtarılamadı - Son Dakika
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Bursa'da Hareketsiz Halde Bulunan Sürücü Kurtarılamadı

Bursa\'da Hareketsiz Halde Bulunan Sürücü Kurtarılamadı

Bursa'da aracını emniyet şeridine park eden Selahattin Güzel, rahatsızlanarak hareketsiz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güzel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

02.03.2024 17:48  Güncelleme: 17:53
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Bursa'da aracının direksiyon başındaki hareketsiz halde bulunan sürücü, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 77 EA 496 plakalı hafif ticari aracın şoförü Selahattin Güzel, rahatsızlanması üzerine aracını emniyet şeridine park etti. Diğer sürücüler, park halinde olan araçtaki Güzel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonda hareketsiz halde bulunan Güzel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Hareketsiz Halde Bulunan Sürücü Kurtarılamadı - Son Dakika

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