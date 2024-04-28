Bursa'da 'huzur' denetimi: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 'huzur' denetimi: 5 şüpheli yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaparak 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 5 kişi yakalandı. Uygulamada ayrıca uyuşturucu madde ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Bursa polisi, trafiği tehlikeye atan sürücülere de cezai işlem uyguladı.

28.04.2024 19:14
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Bursa'da 'huzur' denetimi hız kesmedi: 5 şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. 500 polisin katıldığı uygulamada aralarında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 5 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi. 500 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde parklar, mekanlar, tek tek incelendi, Yapılan uygulamada 3 binin üzerinde kişi sorgulanırken, aralarında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplam 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri, 3 adet ruhsatsız silah, 38 adet fişek ve 70 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Öte yandan, trafiği tehlikeye atan sürücüleri de göz ardı etmeyen Bursa polisi, 41 araç sürücüsüne toplam 265 bin TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların 'huzur ve güveni' için hız kesmeden devam edeceğine dikkat çekti

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 'huzur' denetimi: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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