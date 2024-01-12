Bursa\'da Jandarma Timlerince Yapılan Operasyonda 55 Kişi Yakalandı

Bursa'da jandarma timlerince yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahıslara yönelik 324 personel ile "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 4 bin 679 şahıs sorgulanırken; hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan aranan toplam 55 şahıs yakalandı. - BURSA