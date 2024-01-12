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Bursa'da Jandarma Timlerince Yapılan Operasyonda 55 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Jandarma Timlerince Yapılan Operasyonda 55 Kişi Yakalandı

Bursa'da jandarma timlerince yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada 4 bin 679 şahıs sorgulanırken; hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan aranan toplam 55 şahıs yakalandı.

Bursa\'da Jandarma Timlerince Yapılan Operasyonda 55 Kişi Yakalandı
12.01.2024 - 18:27,
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Bursa'da jandarma timlerince yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahıslara yönelik 324 personel ile "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 4 bin 679 şahıs sorgulanırken; hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan aranan toplam 55 şahıs yakalandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Jandarma Timlerince Yapılan Operasyonda 55 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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