Bursa\'da Kaçak Silah Operasyonu

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Bursa'da KOM polisi yaptığı operasyonda 9'u üretilmesi ve satışı yasak olan otomatik silah olmak üzere, 419 adet ruhsatsız tabanca ile 19 bin 550 fişek ele geçirdi. Kaçak silahları kiraladığı otomobille Bursa'ya getiren bir kişi polis tarafından yakalanırken şahsın kendini kamufle etmek için ailesiyle birlikte geldiği belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 'Ruhsatsız Silah İmal ve Ticareti' suçuna yönelik operasyon düzenledi. İl dışından Bursa'ya çok fazla sayıda ruhsatsız tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı. D.Ö. isimli şüpheli şahsın Bursa dışından kiraladığı araç ile suçu kamufle etmek ve dikkat çekmemek amacıyla eşi ve çocuklarını yanına alarak ve alternatif güzergahlar kullanarak Bursa'ya geldiği belirlendi. Polis ekipleri Bursa'ya gelen aracı İnegöl girişinde durdurdu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında satışa hazır ayrı ayrı paketlenmiş toplamda 150 adet tabanca yakalandı. Dana önce de benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli D.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, 2024 yılı içerisinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen 'Ruhsatsız Silah İmal ve Ticareti' operasyonunda 419 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet özellik arz eden (vahim) silah, 19 bin 550 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 37 şüpheli şahıs tutuklandı. - BURSA