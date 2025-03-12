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Bursa'da Kadına Şiddetle Mücadele

Bursa\'da Kadına Şiddetle Mücadele

Bursa'da polis, KADES uygulamasıyla kadına yönelik şiddeti önlemek için stantlar kurdu.

12.03.2025 11:58
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Bursa'da polis ekipleri kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi hedefiyle kent merkezinde stant kurdu. Stantlarda eğitim veren ekipler cadde cadde, sokak sokak dolaşarak vatandaşların telefonuna KADES uygulaması indirip suç oranlarının azalmasını hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın kadına şiddetin önüne geçebilmek amacıyla geliştirdiği Kadına Destek Uygulaması (KADES) ile suç oranları ciddi anlamda azalırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kent merkezi ve ilçelerde yaklaşık bin stant kurdu. Cadde ve sokaklarda vatandaşlara bilgi veren ekipler, kadınlara kendilerini korumaları ve acil durumlarda KADES'i nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirdi. Yapılan uygulamalarla kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi hedeflenirken, polis ekiplerinden bilgi alan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Böyle bir uygulama olmasından çok memnunuz. Polis ekipleri de bu konu da sağ olsunlar bize ne yapabileceğimize yönelik bilgilendirme yaptı" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini, kentin güven ve huzuru için çalışmaların her şartta süreceğinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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