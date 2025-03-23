Bursa'da Kavga ve Hırsızlık

Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar... Kemal Sunal'ın filmlerini aratmayan kavga kamerada

Sandalyeler masalar havada uçtu, ne cam kaldı ne tezgahtaki ürünler

BURSA - Bursa'da bir gurup genç ile esnafın arasında çıkan kavgada sandalyeler masalar havada uçuştu. Taraflardan bazıları ise kaosu fırsat bilip tezgah önündeki ürünleri çaldı. İlginç anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesinde bir gurup genç ile esnaf tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda birbirine vurmaya başladı. Kavgaya taraflarında girmesiyle sandalye ve masalar havada uçuşurken, saldırganların biri kavgayı bahane edip tezgahtaki ürünleri çaldı. 2 kişinin hafif yaralandığı kavga anı kameraya yansırken, polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu.