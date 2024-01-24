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Bursa'da Kaybolan Kardeşler Bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Türksever ailesinin 2 oğlu, dün öğle saatlerinde evlerinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 14 yaşındaki ağabey ve 11 yaşındaki kardeşini Gemlik'te bir çay bahçesinde buldu.

Bursa\'da Kaybolan Kardeşler Bulundu
24.01.2024 - 10:03,
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Türksever ailesinin 2 oğlu, dün öğle saatlerinde evlerinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 14 yaşındaki ağabey ve 11 yaşındaki kardeşini Gemlik'te bir çay bahçesinde buldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mehmet İhsan Türksever, öğle saatlerinde evden çıkan oğulları 14 yaşındaki Uğur ile 11 yaşındaki Çektar Türksever'in eve gelmemesi üzerine çocuklarını aramaya çıktı. Çocuklarından haber alamayan baba, durumu polise bildirdi. Telaş içindeki baba Mehmet İhsan Türksever'in yardımına koşan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp ağabey ve kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler 2 kardeşi 24 saat geçmeden Gemlik'te bir çay bahçesinde buldu. İfadesi alınan çocuklar ailesine teslim edilirken, baba Mehmet İhsan Türksever, polise teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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