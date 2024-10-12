Bursa'da Kaza: Ehliyetsiz Sürücü Serbest - Son Dakika
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Bursa'da Kaza: Ehliyetsiz Sürücü Serbest

Bursa\'da Kaza: Ehliyetsiz Sürücü Serbest

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki kız ağır yaralanırken, sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

12.10.2024 10:40
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Bursa'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki kız ağır yaralandı. Önce olay yerinden kaçan daha sonra polise teslim olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yoğun bakımda hayat mücadelesi veren kızın yakınları hastane önünde verilen karara tepki gösterdi. Acılı baba Yetkin Sarıkaya, "Biz çocuğumuzun derdiyle mi uğraşacağız, bunlarla mı mücadele edeceğiz" dedi.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde babasına ait lüks pick-up ile seyir halindeki Efe Ş. (18), iddiaya göre kırmızı ışığa takılmamak için gaza yüklendi. Genç sürücü, bu esnada karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız ağır yaralanırken, sürücü olay yerini terk edip kaçtı. Çevredekiler yaralı kızın yardımına koşarken, 112 ekiplerine ulaştı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıkaya, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Serbest kaldı

Bir süre sonra karakola giderek teslim olan Efe Ş., savcılık kararı ile denetimli olarak serbest bırakılınca, hastane önünde umutla bekleyişini sürdüren ailenin adeta acısı katlandı. Arkadaşları ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürerken, acılı baba Yetkin Sarıkaya, "Kızım üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Okul etkinliği olduğu için arkadaşlarıyla etkinliğe katılacaktı. Vakit geçirmesi için kendisine müsaade vermiştim. Biraz kafasını dağıttıktan sonra eve doğru dönüyormuş. Kızım Cumhuriyet Caddesi Kavşağı'nda kendisine yeşil ışık yandığı için karşıya geçerken, bu esnada Efe Ş. adında 18 yaşında ehliyetsiz sürücü kızıma kamyonetle çarptı. Kızım iki gündür, hayat mücadelesi veriyor. Çok perişan durumdayız. Daha sonra bir haber daha aldık ona çok daha fazla üzüldük. Ehliyetsiz olan sürücünün serbest kaldığı öğrenildi. Ben yetkililere sesleniyorum. Biz çocuğumuzun derdiyle mi uğraşacağız, bunlarla mı mücadele edeceğiz" dedi.

Konuşmakta zorlanan babanın ve genç kızın arkadaşları ile yakınlarının hastane bahçesindeki görüntüleri ise kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaza: Ehliyetsiz Sürücü Serbest - Son Dakika

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