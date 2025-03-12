Bursa'da Kaza Sonrası Kavga: 1 Yaralı

Bursa'da kaza sonrası çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da meydana gelen kazada minibüs, otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yaşanan olay sonrası minibüs sürücüsü darp edilirken kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki E.E. idaresindeki 16 S 1773 plakalı minibüs, kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda minibüs sürücüsü E.E. darp edilirken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Servise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı E.E. hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.