Bursa'da Kıskançlık Cinayeti

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Genç kızın katili erkek arkadaşı çıktı "Kıskançlık krizine girdim"

BURSA - Bursa'da, otomobilde ölü bulunan genç kızın katili, sevgilisi çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin cinayeti kıskançlık krizi nedeniyle işlediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri 2. Buluş Sokak'ta park halindeki 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadın olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla başından vurulmuş kadın Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İsminin Fatma Elif Kutlu olduğu öğrenilen kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kıskançlık krizine girmiş

Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince, Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanan şüpheli, genç kızın sevgili Harun K. çıktı. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin sevgilisini başka bir kişiyle mesajlaşırken, yakaladığı ve kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.