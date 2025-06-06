Bursa'da Küfürlü Kavga

Önce küfürler, sonra yumruklar havada uçuştu

BURSA - Bursa'da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmayla patlak verdi. Taraflar kısa sürede sözlü olarak birbirine hakaret etmeye başladı. Karşılıklı küfürleşmenin ardından kavga büyüdü, yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler kavgayı ayırmakta zorlandı ve olay anında kısa süreli panik yaşandı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.