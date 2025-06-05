Bursa\'da Kurban Bayramı\'nda Ulaşım Ücretsiz!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 6-9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca BursaRay, tramvay ve tüm otobüslerin ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla 6-9 Haziran tarihleri arasında BursaRay, tramvay ve tüm otobüslerin BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olacağını açıkladı. Uygulama, kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak.

Ayrıca arife günü ile bayramın 4 günü boyunca vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri amacıyla ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. 10: 15 ile 18: 30 saatleri arasında, saatte bir karşılıklı olarak yapılacak seferlerle vatandaşlar Hamitler, Erdoğanköy ve Hasköy mezarlıklarına ücretsiz taşınacak.

Ulaşım güzergahları

Burulaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kent Meydanı ile Hamitler Kent Mezarlığı arasındaki otobüsler, Kent Meydanı, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Filament Kavşağı, Kavaklı Caddesi ve Albayrak Caddesi güzergahını izleyerek Hamitler Kent Mezarlığı'na ulaşacak. Dönüşler aynı güzergah üzerinden yapılacak. Emek İstasyonu ile Hasköy Mezarlığı arasındaki otobüsler Bursaray Emek İstasyonu'ndan hareket ederek Korupark Kavşağı, Mudanya Yolu, Bademli Kavşağı ve Hasköy güzergahı üzerinden Hasköy Mezarlığı'na ulaşım sağlayacak. Bursaray Kestel İstasyonu'ndan kalkacak otobüsler de doğrudan Erdoğanköy Mezarlığı'na gidecek. BURULAŞ ekipleri, yaşanabilecek yolcu yoğunluklarına karşı ilave seferleri koordine etmek ve muhtemel taleplere hızla çözüm üretmek için kesintisiz görev başında olacak Detaylı bilgi için, BURULAŞ'ın web sitesini (www.burulas.com.tr) ziyaret edebilir veya Burulaş Çağrı Merkezi (0850 850 99 16) ile iletişime geçebilirsiniz" - BURSA