Bursa\'da Kurye İnşaat Demirine Çarptı

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Bursa'da siparişe giden kurye inşaattan yola sarkan demir çubuklara başını çarpıp yola savruldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sipariş götürmek için yola çıkan motokurye, seyir halindeyken bir inşaatın yola sarkan demirlerine çarpıp savruldu. Yaralanan kurye olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Taburcu olan genç inşaat firmasından şikayetçi olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA