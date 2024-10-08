Bursa'da Kuryeler Arasında Sopalı Kavga - Son Dakika
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Bursa'da Kuryeler Arasında Sopalı Kavga

Bursa\'da Kuryeler Arasında Sopalı Kavga

Bursa'da iki kurye, tartışma sonucu sopalarla yumruklaştı. Kavga çevredekilerce zorla ayrıldı.

08.10.2024 21:36
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Bursa'da kuryelerin sopalı yumruklu kavgası kamerada

Çevredekiler güçlükle ayırdı, 2 kurye caddeyi boks ringine çevirdi

BURSA - Bursa'da iki kurye arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. Tarafların birbirlerine sopa ve yumruklarla vurduğu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda karşılaşan iki kurye arasında küfürleşme nedeniyle sözlü tartışma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Caddenin boks ringini aratmadığı kavga anı ise kameraya yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kuryeler Arasında Sopalı Kavga - Son Dakika

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