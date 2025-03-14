Bursa\'da Lodos Konseri Durdurdu

Bursa'da aniden çıkan lodos, iftar sonrası açık havadaki konser programında zor anlar yaşattı. Sanatçı ve seyirciler zor anlar yaşayınca konser kısa süreliğine durdu.

Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Ramazan etkinlikleri kapsamında Kültürpark'ta gerçekleşen konser sırasında çıkan lodos yüzünden sanatçı şarkıyı yarıda kesmek zorunda kaldı. Lodos şiddeti ile birlikte konser alanının arkasındaki pankartı yırtarken sanatçı ve vatandaşlar ise sakinliğini korudu. O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA