Bursa\'da Mahsur Kalan Leylek Kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Orhaniye köyünde, cami kubbesindeki yuvasında mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin üçüncü denemesinde kurtarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, olay İznik'in Orhaniye köyünde meydana geldi. Yiyecek aramak için köy camiinin kubbesindeki yuvasından ayrılan leylek, birkaç saat sonra geri dönüp yuvasına iniş yaptığı sırada ayağı sıkıştı. Leyleğin çırpınışlarını fark eden köyün muhtarı Mehmet Duman, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yuvada mahsur kalan ve ayağı kırılan leyleğin imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesi İznik İtfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye aracının 24 metre uzunluğundaki yangın merdiveni yuvaya yetişemeyince ekiplerin kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine bu kez merdivenleri 54 metreye kadar uzanan kurtarma aracı çağrıldı. Ancak o da yuvaya yaklaştığı sırada merdivenleri kırılarak ikiye ayrıldı. Bu kez bir başka kurtarma aracı çağrıldı. Yuvasında ayağı kırık şekilde mahsur kalan leylek, ekiplerin üçüncü müdahalesinde kurtarılabildi. Yaralı leylek tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne gönderildi. - BURSA