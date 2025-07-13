Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette alışveriş yaptığı sırada arkasında adama yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şahıs arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle şahıs, yanındaki tabancayla 17 yaşındaki N.A'ya ateş açtı. Kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.'ya da isabet etti.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine markete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ve çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Markette 'Sen sapık mısın?' diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu - Son Dakika
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