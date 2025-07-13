Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu - Son Dakika
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Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu

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Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
13.07.2025 22:58
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Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
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Bursa Nilüfer'de markette bir kadının "Sen sapık mısın?" sözleri üzerine sinirlenen şahıs, kadını silahla vurarak yaraladı. Olayda 14 yaşındaki bir kız da yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette alışveriş yaptığı sırada arkasında adama yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şahıs arasında tartışma yaşandı.

Markette 'Sen sapık mısın?' diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle şahıs, yanındaki tabancayla 17 yaşındaki N.A'ya ateş açtı. Kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.'ya da isabet etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine markete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ve çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Markette 'Sen sapık mısın?' diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Markette 'Sen sapık mısın?' diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu - Son Dakika

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