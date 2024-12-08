Bursa'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Kazası

Bursa'da duraksayan motosiklete çarpan başka bir motosiklet, evin duvarına girdi; 4 yaralı.

08.12.2024 09:16
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Bursa'da seyir halindeki bir motosikletli cadde üzerinde ilerlediği esnada aniden dönmek isteyince, yolda duraksadı. Duraksayan motosiklete başka bir motosiklet çarptıktan sonra bir evin duvarına girdi. 4 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda karar değiştiren motosiklet sürücüsü yol ortasında duraksadı. Arkasında seyreden başka bir motosiklet sürücüsü ise duraksayan motosiklete çarparak dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. Yaşanan trajikomik kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerası ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

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