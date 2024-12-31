Bursa\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Bursa'da motosikletin önünde seyreden vinçe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, önünde seyreden ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen vinçe arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonrası motosiklette bulunan İbrahim D. (21) ile Ramazan Y. (27) savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Kazada ağır yaralanan İbrahim D. ile Ramazan Y., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmi öğrenilemeyen vinç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA