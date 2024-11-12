Bursa\'da Narkotik Bilgilendirme Etkinlikleri

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında 28 ayrı etkinlik çerçevesinde toplam 6 bin 144 vatandaşa ulaşarak; 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Gençlik Modülü' ve 'Narko Nokta' başlıkları adı altında bilgiler verdi. - BURSA