Bursa\'da Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, İsmetiye Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede yerleşim alanlarına sıçrayan yangına yapılan müdahaleyi yerinde incelemek ve yangından etkilenen vatandaşlara destek olmak adına bölgeye gitti.

İsmetiye Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarına sıçrayan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, çıkan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara 7 su tankeri, 1 arasöz, 4 iş makinesi, dron ve 50 personel ile destek veriyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da yangın bölgesine giderek çalışmaları yakından takip etti. Yangın bölgesinde, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile birlikte yer alan Başkan Aydın, söndürme çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Bölgede yapılan söndürme çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Aydın, evleri yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Saat 11.00 sularında İsmetiye Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Hava sıcaklığının ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye ilk geldiğimizde alevler yerleşim yerlerine sıçramıştı. Birkaç evin çatısı yanıyordu. Yangının söndürülmesi için tüm kurumlar koordineli şekilde hareket ediyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları yürütülüyor. Osmangazi Belediyesi olarak yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara su tankerleri, iş makineleri ve belediye ekipleri ile destek veriyoruz. Çok şükür ki şuana kadar can kaybı yaşandığına dair bir bilgi olmadı. Yurttaşlarımızın yaz aylarında çok çok dikkatli olması gerekiyor. Bir kıvılcım dahi bir ormanı, bir mahalleyi yok etme tehlikesi doğurabiliyor. Bursamıza geçmiş olsun" dedi. - BURSA