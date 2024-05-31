Bursa'da Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesinin çatısında hırsızlık girişimi - Son Dakika
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Bursa'da Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesinin çatısında hırsızlık girişimi

Bursa\'da Osmanlı Devleti\'nin ilk hastanesinin çatısında hırsızlık girişimi

Bursa'da, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nın çatısında kurşun levhalarını çalmak isteyen şüpheliler, bekçiler tarafından fark edilince mahsur kaldı. Şüphelilerden biri ayağını kırarken, diğeri korkudan teslim oldu. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

31.05.2024 09:23
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Bursa'da, iki şüpheli Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nın kubbesindeki kurşun levhalarını sökmek için tırmandığı çatıda bekçileri görünce mahsur kaldı. Gece bekçilerinden kaçmaya çalışan şüphelilerden biri metrelerce yükseklikten aşağı atlayınca ayağını kırarken, arkadaşı korkudan teslim oldu.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Osmanlı Devletinde Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılan 634 yıllık hastanenin kurşun levhalarını çalmak için yola çıkan Ahmet Ç. ile arkadaşı Şükrü Can Ş. ara sokakta tarihi mekanın çatısına merdivenle çıktı. Soğukkanlı hırsızlar, yaklaşık 150 kilo ağırlığında kurşun levha parçası sökerken, bölgede devriye atan gece bekçileri tarafından fark edilince paniğe kapıldılar. Ekiplere direnen şüphelilerden Ahmet Ç. yaklaşık 7 metreden aşağı atlayınca ayağını kırdı. Onu gören arkadaşı ise korkudan teslim olmak zorunda kaldı. Bekçiler tarafından kıskıvrak yakalanan 2 şüpheliden biri hastaneye biri karakola götürülürken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesinin çatısında hırsızlık girişimi - Son Dakika

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