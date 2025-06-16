Bursa\'da Otobanda Ters Yönde Araçla Faciaya Kılpayı

Faciaya kılpayı: Otobanda ters yönde son sürat böyle ilerledi

BURSA - Bursa'da otobanda ters yöne giren bir otomobil, trafiği birbirine kattı. Hızla ilerleyen araç faciaya davetiye çıkardı. Kazanın teğet geçtiği o anlar kameraya anbean yansıdı.

İstanbul İzmir otobanı Gemlik bağlantısında ters yöne giren bir otomobil, hızla ilerleyerek karşı yönden gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların ani manevralarla çarpışmaktan son anda kurtulduğu olay, araç kamerasına anbean yansırken, araç sürücülerinin panik içinde korna çaldığı ve şerit değiştirerek kurtulmaya çalıştı. Görüntüler üzerine trafik ekipleri soruşturma başlattı.