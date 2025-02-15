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Bursa'da otomobil kazası

Bursa\'da otomobil kazası

Bursa'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç, 3 otomobile çarptı; yaralanan olmadı.

15.02.2025 05:13
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Bursa'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, önündeki 3 otomobile çarptı. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

Kaza, 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Paşaçiftliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nureddin Erçin B. idaresindeki 16 BIE 211 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak önünde seyreden 16 BLM 508 plakalı otomobile, daha sonra ise sırasıyla 16 APS 722 ve 16 AVT 353 plakalı otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada şans eseri kimse yara almazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kaza sebebiyle tek şeritten akan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da otomobil kazası - Son Dakika

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