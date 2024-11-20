Bursa'da Pazarcıların Yer Kavgası - Son Dakika
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Bursa'da Pazarcıların Yer Kavgası

Bursa'da pazarcılar arasında yer kavgası boks ringine döndü, anlar kamerada kaydedildi.

20.11.2024 17:59
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Pazarcıların yer kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da pazarcıların yer kavgası boks ringini aratmadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 pazarcı yer meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Pazar alanını boks ringine çeviren pazarcıların kavgası, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Pazarcıların Yer Kavgası - Son Dakika

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