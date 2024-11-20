Pazarcıların yer kavgası kamerada
BURSA - Bursa'da pazarcıların yer kavgası boks ringini aratmadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 pazarcı yer meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Pazar alanını boks ringine çeviren pazarcıların kavgası, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Pazarcıların Yer Kavgası - Son Dakika
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