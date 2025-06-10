Bursa'da Pilavdan Zehirlenme Olayı - Son Dakika
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Bursa'da Pilavdan Zehirlenme Olayı

10.06.2025 22:34
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Bursa'da çadır kentte 40 kişi pilavdan zehirlenerek hastanelik oldu, sağlık durumları iyi.

Bursa'da pilavdan zehirlenen 40 kişi hastanelik oldu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan çadır kentte pilav yiyen 40 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, dün 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. Bir hayırsever 250 kişinin olduğu çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti. Saatler sonra işçilerden bazıları mide bulantısı ve kusma şikayeti çekmeye başladı. Dün ve bugün fenalaşan M.A. ve M.D. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine, 5 kişi ise ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zehirlenen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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