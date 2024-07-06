Bursa'da Polis Ekipleri Kural İhlali Yapan Sürücülere Geçit Vermiyor - Son Dakika
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Bursa'da Polis Ekipleri Kural İhlali Yapan Sürücülere Geçit Vermiyor

Bursa\'da Polis Ekipleri Kural İhlali Yapan Sürücülere Geçit Vermiyor

Bursa'da kural ihlali yapan ve alkollü yola çıkan sürücülere geçit vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin huzurunu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir sürücü, polis ekiplerinin uygulamasını görünce geri vitese takıp ters yönde ilerlemeye çalıştı ancak polisten kaçamayınca durmak zorunda kaldı. Sürücü, aracın stop ettiğini söyleyerek polis ekiplerine karşılık verdi. Sürücünün araç muayenesi olmadığı için kontrol noktasından uzaklaştığı belirlendi ve kendisine idari ceza kesildi.

06.07.2024 11:05
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Bursa'da kural ihlali yapan ve alkollü yola çıkanlara geçit vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzurunu sağlıyor. Polis ekiplerinin uygulamasını gören bir sürücü geri vitese takıp ters yönde ilerledi. Polisten kaçamayan sürücü yakalanınca, "Kaçmıyorum araba stop etti" dedi.

Dün gece de alkollü sürücülere karşı denetim yapan polis ekipleri Kent Meydanı'ndaki uygulama esnasında 'dur' ihtarına uymayan aracın önünü kesti. Kontrol noktasındaki polis araçlarını aşamayan sürücüsü; geri vitese takıp iddiaya göre gitmek istedi. Polis ekipleri otomobilin peşine takılınca, daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü, durmak zorunda kaldı. Polisin geri geri nereye gidiyorsun sorusuna "Araç stop etti, bir sakin ol" diyerek karşılık verdi. İlginç anlar kameraya yansırken, sürücünün araç muayenesi olmadığı için kontrol noktasından uzaklaştığı öğrenildi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamak ve muayenesiz gezmekten idari ceza kesildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Polis Ekipleri Kural İhlali Yapan Sürücülere Geçit Vermiyor - Son Dakika

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