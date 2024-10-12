Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi
BURSA - Bursa'da yarım saatte etkili olan fırtına ve sağanak yağış kenti adeta göle çevirdi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşların mücadelesi kameraya anbean yansıdı. Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle trafikte durma noktasına geldi.
Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası hafta sonu ve akşam saatine denk gelen yağış 30 dakikada kent merkezini adeta göle çevirdi. Trafik durma noktasına geldi, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve Altıparmak Caddesi'nde ise olumsuz hava koşullarından dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Uludağ eteklerinden gelen sel suları kenti adeta göle dönüştürdü.
Öte yandan, hazırlıksız fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise metro, işyeri ve binaların altına sığındı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Vurdu - Son Dakika
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