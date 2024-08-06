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Bursa'da seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ayağına mermi isabet eden adamı 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı. Olay sonrası konuşan şanslı adam, "Normal ayakkabılarımı giyseydim belki de ayaklarım kırılacaktı, hasar alacaktı. Ama büyük olması benim talihim" dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında seyyar satıcılık yapan Kazım Demiraş (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. Mermilerden biri Kazım Demiraş'ın ayakkabısının burnuna isabet etti. Kazım Demiraş'ın normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan K.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu benim şansım ve talihim diyen Kazım Demiraş, "O gün telaşeden 2 numara büyük ayakkabı giydim ve evden çıktım. Malum kişiyle tartışma başladı. Küfürler ve hakaretler havada uçuştu. Belindeki silaha güvenerek çıktı karşıma ve ateş etti. Ayakkabının büyük numara olması kurtardı beni. Daha önce hiç tanışmadığım biri. Herhalde akli dengesi yerinde olmayan biri. Kendine ne hesap çıkarttıysa tartışmayı başlattı ve ateş etti. Bu kişiyle alakalı bir tanışıklığım, husumetim ve alışverişim olmadı. Normal ayakkabılarımı giyseydim belki de ayaklarım kırılacaktı, hasar alacaktı. Ama büyük olması benim talihim" dedi. - BURSA