Bursa\'da Şiddetli Lodos Ağacı Devrildi

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Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos ağacı devirdi. Ağacın yarısı yolu kapatırken, diğer yarısı ise elektrik tellerine takıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Sevim Sokak'ta meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nde yaptığı uyarıların ardından şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü. Kökünden sökülen ağacın yarısı yolu kapatırken, diğer yarısı ise elektrik tellerine takıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise tellere takılan ağacı kesti. Düşen ağaç sebebiyle bir süreliğine kapanan yol, ağacın yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı. - BURSA