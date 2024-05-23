Bursa\'da Şiddetli Yağış Sonucu Dereler Taştı

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle dereler taşarken, 6 bloğun zemin katlarını su bastı. Ekiplerin bölgeye suları tahliye etmek için çalışmaları sürüyor.

Gürsu ve Kestel'de şiddetli yağış sebebiyle yollar dereye döndü. Gürsu'nun İpekyolu Mahallesi'nde bulunan 6 toplu konut bloğunun zemin katlarını ve bir kapıcı dairesi olarak kullanılan evi su bastı. Bölgeye BUSKİ, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun bir çalışma yürüterek suyla dolan zemin katları boşaltmak için çalışma başlattı. Çamurla kapanan bazı yollar ise kepçenin yolu açması sonrası ulaşıma açıldı.

Bölgeye gelen Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık su dolan kapıcı dairesi ile su dolan diğer 5 bloğu yakından inceledi. Ekiplerin bölgeye suyu tahliye etmek için çalışmaları sürüyor.

İpekyolu Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, "Yüksek bir bölgede olan İpekyolu Mahallesi'nde 6 blokun bodrum katına su gelmiş. Valimizin talimatı doğrultusunda tüm ekiplerimizle buradayız. Kapıcı dairesinin dışında herhangi bir mal zayiatımız da yok. Herhangi bir can kaybımız da yok. Devletimiz vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Burayı en kısa sürede eski haline getirip vatandaşlarımızın huzurlu şekilde yaşamalarını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Tüm ekiplerle bölgede seferber olduklarını dile getiren Işık, "İnşallah hızlı şekilde hasarların tespitini yapacağız. Vatandaşımızın tekrar normal yaşantısına dönmesi için çalışıyoruz" dedi. - BURSA