 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın şüphelilerini ve ölen kişinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

20.12.2023 - 02:50,
Abone Ol

Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

BURSA - Bursa'da yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri ölen kişinin ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri silah sesleri duydu. Seslerin geldiği yöne bakan vatandaşlar bir kişinin kanlar içinde yere yığıldığını gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk esnasında kalbi duran yaralıya sağlık ekipleri kalp masajı yaparken, hastanede yapılan tüm müdahalelere şahıs rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde çalışma yürütürken yaralının ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bursa\'da silahlı saldırı: 1 ölü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmangazi, Bursa, Olay, Polisiye, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika


00:44
Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33
Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25
Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13
BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09
Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49
PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10
İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık

Son Dakika
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25 Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13 BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09 Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49 PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10 İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 03:24:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement