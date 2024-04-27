Bursa'da Sinirlenen Adam Çöp Kovasına Tekme Attı - Son Dakika
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Bursa'da Sinirlenen Adam Çöp Kovasına Tekme Attı

Bursa\'da Sinirlenen Adam Çöp Kovasına Tekme Attı

Bursa'da yanındaki kadınla konuşurken sinirlenen bir adam, yol kenarındaki plastik çöp kutusuna tekmeler yağdırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın ayağının kovada takılı kaldığı ve ayakkabısını kurtaramadığı görülüyor. Olay, izleyenleri gülümsetti.

27.04.2024 09:48
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Bursa'da yanındaki kadınla konuşurken sinirlenen adam, yol kenarındaki plastik çöp kutusuna tekmeler yağdırdı. Ayağı kovada takılı kalan kişinin o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da yaşanan olay, izleyenleri gülümsetti. Çöp kovasının kırılmasının ardından güvenlik kameralarını izleyenler gözlerine inanamadı. Yanındaki kadınla birlikte gece 00.05 sıralarında konuşa konuşa ilerleyen adam, bir anda sinirine hakim olamadı. Sokaktaki plastik çöp kovasını gözüne kestiren adam, sinirini kovadan çıkarmak istedi. Çöp kovasını tekmeleyen adam ayağını son arda kovanın içinde kalmaktan kurtarırken ayakkabısını ise kurtaramadı. Daha sonra ayakkabısını çöpün içinden alıp giyen adam, yanındaki kadınla birlikte yoluna devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sinirlenen Adam Çöp Kovasına Tekme Attı - Son Dakika

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