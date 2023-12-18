 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Sitelerin Depolarına Dadanan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Sitelerin Depolarına Dadanan Hırsızlar Yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki sitelerin depo ve yönetim odalarına giren hırsızlar, 15 günde 150 bin liralık malzeme çaldı. Hırsızların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Asayiş Polisi tarafından başlatılan soruşturma sonucunda zanlılar yakalandı ve bir kişi tutuklandı.

Bursa\'da Sitelerin Depolarına Dadanan Hırsızlar Yakalandı
18.12.2023 - 10:35,  Güncelleme: 10:39
Abone Ol

Bursa'da sitelerin depolarına ve yönetim odalarına dadanan hırsızlar 15 günde 150 bin liralık malzeme çaldı. Hırsızların görüntüleri sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatan Bursa Asayiş Polisi suç dosyası kabarık olan zanlıları çok geçmeden yakaladı. Bir kişi tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki yaklaşık 10 sitenin depo ve yönetim odalarına giren hırsızlar, yaklaşık 150 bin liralık malzeme çaldı. Gelen hırsızlık ihbarları üzerine hareke geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tek tek güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu, sitelere dadanan hırsızlardan A.R.B. gözaltına alındı. Yaklaşık 42 suçtan dosyası ve 5 aranma kaydı olan A.R.B., ilk ifadesinde çaldığı malları hurda pazarında sattığını itiraf etti.

Sitelerdeki güvenlik kameralarına yansıyan anlar ise hırsızların pişkinliğini gözler önüne serdi. Güvenlik kameraları fark etmelerine rağmen ellerini kollarını sallaya sallaya siteye giren zanlılardan biri gözcülük yaparken, diğeri ise kapıyı açmaya çalıştı. Sitenin yönetim odasına giren zanlılar, koltuk üzerindeki çantayı alırken, çekmecelerde ise değerli eşya aradı.

Zanlılardan 38 suç kaydı ve 1 aranması olan M.Y.'nin de yakalanması için ekipler, çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sitelerin Depolarına Dadanan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika


10:17
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:10
4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07
''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56
Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47
ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47
Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20
İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18
Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Son Dakika
10:17 Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:10 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07 ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56 Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47 ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47 Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20 İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18 Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 10:39:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Sitelerin Depolarına Dadanan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement