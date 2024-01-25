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Bursa'da Tehlikeli Yarış Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da Tehlikeli Yarış Kameraya Yansıdı

Bursa'da Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde gece yarısı gerçekleşen tehlikeli yarış, bir otomobilin kamerasına yansıdı. 5 otomobilin art arda sıraya girerek makas atması, diğer sürücülerin hayatını ve araçlarını tehlikeye attı.

Bursa\'da Tehlikeli Yarış Kameraya Yansıdı
25.01.2024 - 11:15,
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Bursa'da diğer sürücülerin hayatını ve aracını tehlikeye atan 5 otomobilin yarışı arkadan gelen bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın kamerası gece yarısı yarış yapan 5 otomobili kayda aldı. Art arda sıraya giren otomobiller makas atarak ilerlerken trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. - BURSA

Kaynak: İHA
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