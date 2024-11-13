Bursa'da Tek Tekerli Tehlike

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Tek teker üzerinde ilerleyen sürücü kamerada

BURSA - Bursa'da bir motosiklet sürücüsü anayolda ön tekeri kaldırıp ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolcuğu kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa Mudanya Yolu merkez istikamet üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi. Anayolda ilerleyen motosikletli tek teker üzerinde kilometrelerce seyretti. Hem kendinin hem de trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü, trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.