Bursa'da Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika
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Bursa'da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bursa\'da Tekstil Atölyesinde Yangın
10.07.2025 17:39
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Yıldırım'da bir tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı, yaşlı kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı. Atölyenin bitişiğindeki evde mahsur kalan yaşlı kadın, vatandaşlar tarafından kuntarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde Tütüncüoğlu Çiftliği Karlıdağ Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken, binaya bitişik evlerin üst katında oturanlar alevlerin kendi evlerine sıçramasını önlemek için yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına müdahale etti. Tekstil atölyesine bitişik durumdaki bir evde yürüyemeyen yaşlı kadın ise mahsur kaldı. Yaşlı kadını dumanların arasından çıkaran mahalle sakinleri, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika

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