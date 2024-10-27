Bursa\'da Terminalde Silahlı Saldırı

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Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir şahıs, husumetlisini bacağından vurdu. Husumetlisini yaralayan şüpheli, polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, 04.30 sıralarında Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S., husumetlisi olduğunu iddia ettiği Hüseyin B.'yi terminale kadar takip etti. Terminalde tartışan ikiliden İ.S., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Hüseyin B.'nin bacağına ateş etti. Hüseyin B. kanlar içerisinde yere yığılırken, sesi duyan güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, silahını bırakarak polise teslim oldu.

Vatandaşlar film izler gibi izledi

Yaşanan olay sonrası yaralanan Hüseyin B.'nin tedavisi olay yerinde yapılırken, terminal içerisindeki vatandaşlar durumu film izler gibi izledi. Bacağından yaralanan Hüseyin B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA