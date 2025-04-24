Bursa\'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Bursa'nın Kestel ilçesi Soğuksu kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Soğuksu kavşağında meydana geldi. Kavşak üzerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yattı. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA