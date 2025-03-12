Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa'da ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Sürücü Gökhan T. yönetimindeki 16 BKL 469 plakalı hafif ticari araç, Deydinler Mahallesi'nden gelip Çevre Yoluna çıkış yapan sürücü Şaziye Y.yönetimindeki 16 LNN 06 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Habibe A.(35),Sena Y.(22), ve Nurten Ç.yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.