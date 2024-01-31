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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ve özel harekat destekli yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere şafak vakti baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli tutuklandı ve çok sayıda uyuşturucu madde ile satışa yardımcı materyal ele geçirildi.

31.01.2024 09:51  Güncelleme: 09:52
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ve özel harekat destekli uyuşturucu madde ticari yapan kişilere şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrası 4 şüpheli tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve satmaya yardımcı materyal ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.B.'nin (25) Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde evine şafak vakti özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 70 gram skunk, 65 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 224 tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği fişeği ve kutu içerisinde iki bin adet kilitli poşet ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren timlerin istihbari çalışmaları yine aynı ilçenin Cihatlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen timler, M.U. (23) isimli şahsı apartman kapısında çıkarken kıskıvrak yakalarken, yapılan kaba üst aramasında satışa hazır 70 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.U.'nun alınan ifadesinde aynı binada bulunan G.K.K.'dan aldığını beyan etmesiyle birlikte adli makamlardan alınan izinlerin ardından eve operasyon yapıldı. Yapılan aramada 16 bin 490 TL, 1 adet hassas terazi, 2 adet bıçak, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca fişeği, 3 adet şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 25 gram satışa hazır esrar, 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı'na getirilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika


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